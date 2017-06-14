Власти Киргизии решили заняться разработкой золотых месторождений, для этого государству нужны частные инвестиции. Для быстрого получения денег решено выпустить криптовалюту — это первый подобный государственный проект в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

По словам двух источников, близких к киргизскому правительству, каждая единица (токен) GoldenRock будет обеспечена золотым эквивалентом. Владелец токена после разработки месторождения сможет обменять ее на металл. Решение о точной стоимости токена еще не принято.

В реализации амбициозного проекта будет участвовать российская компания «Крипт НН», которая выступит главным трейдером при проведении ICO. Распоряжением премьер-министра Киргизии Сооронбая Жээнбекова ответственной за реализацию проекта (в т.ч. генерацию токенов) назначена местная госкомпания «Торговый дом Кыргызстан» (ТДК), где информацию о выпуске подтвердили официально.

«Так как акционером ТДК является государство, конкретные параметры ICO находятся в стадии согласований с правительством, с представителями компаний, от которых мы получили запросы на финансирование, и с нашими российскими партнерами, — комментирует советник гендиректора ТДК Улан Мусакулов. — Планируется, что ряд российских компаний окажут нам техническую поддержку. «ТД Кыргызстан» имеет обширный круг партнеров на территории Киргизии, России и Китая и был создан для реализации межгосударственных проектов».

По информации «Известий», правительство Кыргызстана надеется при проведении ICO выручить от $5 млн до $40 млн. Эти деньги ТДК инвестирует в разработку золотого месторождения с объемом запасов 40 тонн. Если проект будет удачным, то следующим этапом будут инвестиции в сельскохозяйственные проекты.

«Мы считаем, что сможем обеспечить инвесторам прозрачную систему контроля за расходованием средств и предоставить гарантии возврата инвестиций, — заявил Мусакулов. — По оценкам наших экспертов, возможный объем инвестиций во все проекты может превысить $500 млн».

По мнению руководителя рабочей группы ЦБ РФ по вопросам криптовалюты Элины Сидоренко, в Киргизии придумана хорошая идея для привлечения инвестиций.

«Их подход близок к идее облигаций и свидетельствует, что современные цифровые технологии делают плавный переход от традиционной системы обязательств, от акционерного общества — к ICO, выстроенной на фьючерсных обязательствах», — рассказала Элина Сидоренко.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев уверен, что киргизский проект — это «первая ласточка».

«Другие государства тоже будут переходить на договорные отношения в форме распределенных баз данных», — резюмировал он.

По материалам Известий

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