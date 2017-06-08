Росфинмониторинг поддерживает идею создания в РФ национальной криптовалюты. Об этом сообщил замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный в Госдуме, подчеркнув необходимость госрегулирования цифровых денег.

«Росфинмониторинг считает целесообразным создание национальной криптовалюты», – сказал Ливадный, напомнив, что он высказывал аналогичное предложение еще годом ранее.

При разработке соответствующего платежного инструмента Банком России и Минфином Росфинмониториг будет ориентироваться на устранение анонимности при его обращении.

«Мы понимаем, насколько криптовалюты могут быть вредоносными для национальных экономик, для стабильности финансовых систем, и исходим из того, что поскольку все развитые страны эту тематику регулируют, она должна быть урегулирована и у нас, – говорит Ливадный. – Будет ли это регулирование действующих криптовалют, будет ли создаваться на рынке какая-либо криптовалюта, выпускаемая тем или иным системообразующим банком или центральным банком, самое главное, чтобы этот сектор в максимальной степени освободился от анонимности, чтобы площадки, где происходит обмен криптовалют на фиатные валюты, были учтены и находились под государственным контролем».

При этом замглавы Росфинмониторинга воздержался от прогнозов по срокам запуска в России национальных цифровых денег, отметив, что его ведомство будет исходить из проектов, которые подготовят ответственные структуры в лице ЦБ и Минфина.

Напомним, что а необходимости введения в РФ национальной криптовалюты заявляла зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Она предлагала считать криптовалюты цифровым товаром. На этой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заметила, что национальная криптовалюта является темой «не ближайшего будущего, а среднесрочного или, может быть, долгосрочного».

Статус национальной криптовалюты будет обсуждаться, говорит Ливадный. «Существуют разные подходы к правовому статусу криптовалют. В разных странах они рассматриваются и в качестве цифрового товара, и в качестве платежного инструмента, – пояснил он. – Вопрос сложный». По его информации, на данный момент «на каком-то подходе регулятор не остановился».

Источник: RNS

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