Российский Центробанк будет разрабатывать национальную криптовалюту. Об этом сегодня в ходе Петербургского Международного Экономического Форума заявила зампред Банка России Ольга Скоробогатова .

«Регуляторы всех стран пришли к мысли, что национальную виртуальную валюту делать надо, это будущее. Вопрос конкретного времени и зрелости каждая страна будет решать самостоятельно. С учетом пилотов, которые мы делаем, мы поймем, какую систему мы могли бы использовать в нашем случае для нашей национальной валюты», — сказала она.

Речь идет о виртуальном аналоге рубля, пояснила позднее Скоробогатова журналистам. «Это национальная валюта, которая может быть в электронном виде, а не только на бумажных носителях, как мы сейчас имеем в кошельке. Это один из элементов увеличения безналичного оборота в стране», — добавила она.

Кроме того, ЦБ предполагает внедрение российской криптографии, чтобы защитить все операции и все виды сделок, если цифровая валюта будет использоваться для сделок, добавила зампред Банка России.

Пилотные проекты ЦБ будет реализовывать совместно с участниками финансового рынка и ассоциацией «Финтех», первые наработки появятся через 2-3 года, сообщила Ольга Скоробогатова. Цифровая валюта будет создана на базе технологии распределенных реестров.

В осеннюю сессию Госдумы ЦБ с другими министерствами и ведомствами может выйти с предложением, каким образом определять, что есть частная цифровая валюта и как ее регулировать на уровне государства, подытожила Скоробогатова.

Ранее за скорейшую легализацию и начало регулирования криптовалют высказывался глава Сбербанка Герман Греф.

Источник: ТАСС

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