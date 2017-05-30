Процессинговая компания ChronoPay объявила о начале обработки платежей в криптовалюте биткоин. Услуга доступна для всех партнеров компании в индивидуальном порядке, сообщается на официальном сайте ООО «Хронопэй Восток».

Среди клиентов ChronoPay — десятки крупнейших благотворительных организаций такие как Greenpeace и WWF, федеральные операторы сотовой связи МТС и Tele2, крупнейшие СМИ — TheMoscowTimes и Коммерсант; и тысячи других предприятий от сайта Afisha.ru до Дальневосточной энергетической компании. Все они теперь технически могут принимать платежи в bitcoin на своих сайтах.

Потенциал рынка криптовалют показал взрывной рост биткоинов в 2017 году, в основном вызванный увеличением спроса на другие цифровые валюты, реализуемые в рамках т.н. ICO-размещений (Initial Coin Offering, по аналогии с публичным размещением акций — IPO). В рамках ICO блокчейн-стартапы продают свои жетоны непосредственно населению для привлечения капитала без какого-либо регулятивного контроля. По данным Smith + Crown, как минимум 40 стартапов провели ICO в этом году. Как результат — 20 мая 2017 года курс биткоина достиг отметки в $2000.

«В течении долгого времени я относился с крайним сомнением к биткоинам и блокчейну, в том числе критиковал эти инициативы публично. Я очень не люблю «комсомол», однако, глубоко изучив предмет, приношу всем свои извинения — я кардинально изменил свою точку зрения. Это действительно вероятно революция в платежной отрасли, и мы сделаем все, чтобы поучаствовать в этом движении. Поддержка платежей в bitcoin – это лишь первый и самый простой шаг из наших запланированных шагов в этом направлении», — отметил основатель ChronoPay Павел Врублевский.

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