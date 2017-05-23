Ведущий процессинговый оператор биткоин-платежей BitPay объявил о том, что его дебетовые карты BitPay-VISA станут доступны в более чем ста новых странах (в том числе и в России — Прим.Ред.). Об сообщает Forklog со ссылкой на официальный блог компании.

«Это будет первая предоплаченная дебетовая карта, доступная в 131 стране”, — заявил CEO BitPay Стивен Пэйр.

Ровно год назад BitPay и VISA презентовали дебетовые биткоин-карты, при помощи которых пользователи могут расплачиваться криптовалютой за покупки через POS-терминалы и обналичивать деньги в банкоматах.

Изначально такими картами можно было воспользоваться только в США. В настоящее время, по словам представителей BitPay, около 20 тыс. человек по всему миру подали заявку на предзаказ биткоин-карты BitPay.

Сервис BitPay основан в 2011 году и по праву считается одним из первых биткоин-стартапов. Компании удалось привлечь $30 млн в трех инвестиционных раундах.

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