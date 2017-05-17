Впервые в истории криптовалюта биткоин занимает менее половины доли глобального криптовалютного рынка. Капитализация биткоина составляет $28,8 млрд, в то время как совокупная стоимость альткоинов вплотную приблизилась к отметке $30 миллиардов, сообщает Forklog.

По данным сервиса Coinmarketcap, всего два месяца назад значение индекса доминирования биткоина равнялось 80%. В настоящее время доля первой цифровой валюты на крипторынке составляет всего 49,5%.

Топ-10 криптовалют по рыночной капитализации выглядит следующим образом:

Данные: Coinmarketcap

В последнее время беспрецедентный рост демонстрирует криптовалюта Ripple (XRP). Объем капитализации XRP за последние два месяца вырос в несколько десятков раз и к настоящему моменту уже превысил $12,3 млрд. Это соответствует совокупной стоимости биткоина в начале января этого года.

По мнению некоторых представителей криптоиндустрии, текущий скачок цены криптовалюты Ripple нельзя назвать естественным.

Так, сооснователь компании IndieSquare Кодзи Хигаши считает, что легализация биткоина в Японии, экспоненциальный рост альткоинов и развитие криптовалютной экосистемы в целом послужили причиной тому, что на рынок цифровых валют пришли не только институциональные инвесторы, но и случайные игроки. Последние слепо верят в то, что криптовалюты продолжат бесконечный рост.

Основная проблема состоит в том, что трейдеры, инвестирующие в альткоины, не изучают технологии, лежащие в основе тех или иных криптовалют, и не вдаются в фундаментальный анализ и просто следуют рекомендациям из чатов бирж, убежден Кодзи Хигаши.

(Всего прочитано 33 раз, из них 7 посещений сегодня)