Если тренд на снижение волатильности биткоина будет продолжен, первая криптовалюта уже через два-три года может стать действующей альтернативой традиционным валютам. К такому выводу пришел американский экономист Вавринец Чермак (Vavrinec Cermak) из нью-йоркского Скидмор-Колледжа.

Исследование Чермака посвящено эмпирическому анализу волатильности биткоина. Как утверждается, именно волатильность криптовалюты сегодня отпугивает от нее многих инвесторов и рядовых пользователей. С предупреждениями о рисках инвестиций в биткоин периодически выступают центробанки разных стран. Тем не менее, по мнению автора исследования, уже в обозримом будущем ситуация может измениться при условии достаточных ежедневных объемов.

Для определения жизнеспособности биткоина Чермак взял за основу методы австрийской и кейнсианской школы экономики, а также модель GARCH. Он пришел к выводу, что главным препятствием, мешающим криптовалюте стать полноценной расчетной денежной единицей, является именно присущая ей волатильность.

Исследователь напоминает, что, несмотря на ограниченную эмиссию биткоина, пользователи уже активно используют его в качестве способа оплаты, и называет его цифровой формой валюты. Однако, во избежание потерь из-за волатильности, многие предпочитают как можно быстрее сконвертировать биткоин в фиатные деньги.

«Есть явные указания на то, что биткоин не может пока считаться расчетной денежной единицей. Однако это не обязательно означает, что он никогда ей не станет. Если волатильность биткоина сравняется с уровнями волатильности фиатных валют, государства вполне смогут использовать его в качестве расчетной денежной единицы, — утверждает американский экономист. — Исторически уровни волатильности снижаются, и если биткоин будет следовать тому же тренду, он может достичь уровней волатильности фиатных валют к 2019-2020 году».

Другим фактором, который помогает снизить волатильность, Чермак называет биржи деривативов и рынки фьючерсов. Но, в то же время, отсутствие централизованной эмисии криптовалюты может этому процессу помешать.

Тем не менее, если биткоин все же будет соответствовать критериям, предъявляемым к стабильным фиатным валютам, исследователь считает, что небольшие государства вполне могут приступить к его использованию.

По материалам Bitcoin.com и Forklog

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