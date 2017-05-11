Ведущий российский онлайн-ритейлер «Юлмарт» с 1 сентября собирается приступить к приему оплаты криптовалютой биткоин на своем сайте .

Как отмечается в пресс-релизе компании, «Юлмарт» начал внимательно следить за рынком и регулятивной средой вокруг использования криптовалют в России еще в марте 2014 года.

Какие именно товары будут доступны за биткоины в Юлмарте пока не определились. Предполагается, что в первую очередь криптовалютой можно будет расплатиться за наиболее дорогие товарные единицы. Возможность оплаты биткоинами также может быть включена для б/у автомобилей и квартир, которые скоро также должны стать доступны на маркетплейсе.

«Биткоин был создан для того, чтобы можно было обезопасить себя от флуктуаций твердых валют. И по мере того, как лежащая в его основе технология незаметно проникает в нашу повседневную жизнь, наступил тот самый момент, когда возник вопрос: «почему бы и нет, — комментирует директор по развитию внешних связей «Юлмарт» Брайан Кин. — Мы в «Юлмарт» верим, что биткоин может быть частью усилий по созданию «умной» экономики и «умных» городов, и будем стремиться к тому, чтобы играть важную роль в этом процессе».

На сегодняшний день «Юлмарт» реализует около 150 тыс. ассортиментных позиций в формате «первого размещения», а до конца года может добавить еще миллион позиций от третьих сторон. Ожидается, что к тому времени маркетплейс уже будет принимать криптовалюту.

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