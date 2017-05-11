По данным CoinDesk, в четверг 11 мая, стоимость популярной криптовалюты биткоин увеличилась до $1832,11. Рост составил 4,3%. И это новый исторический максимум биткоина.

Согласно Bitcoin Price Index, максимальный курс биткоина в ходе сегодняшних торгов достигал $1836,85. При этом капитализация криптовалюты едва не пробила отметку в $30 млрд.

Как отмечает CNBC, всего за два дня биткоин прибавил $100, а его капитализация выросла более чем на $3 млрд с 6 мая. Всего же с начала года стоимость биткоина возросла на 81%.

На момент публикации новости (17.00 МСК) цена биткоина скорректировалась вокруг отметки в $1810.

Добавим, что рост курса популярной криптовалюты происходит на фоне ее легализации как способа оплаты в Японии.

По материалам RNS

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