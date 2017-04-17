Некогда амбициозный проект Группы QIWI по запуску в России криптовалюты «битрубль» находится на стадии переформатирования. Об этом интернет-изданию Banki.ru рассказал директор по корпоративным отношениям QIWI Константин Кольцов.

«В рамках ассоциации «Финтех» мы активно участвуем в разработке технологической блокчейн-инфраструктуры — мастерчейн, создаваемой в интересах всего рынка, в целом. Что касается проекта «битрубля», то мы приняли решение переформатировать его, и пока он находится в стадии разработки», — сообщил представитель QIWI.

Напомним, об инициативе запуска «битрубля» стало известно еще осенью 2015 года. Изначально планировалось приступить к эмиссии этой виртуальной валюты уже в 2016 году и даже «привязать» ее к энергоресурсам. Идею группы QIWI тогда поддержали в Центробанке.

Практически одновременно с анонсом данного проекта многие известные российские политики и чиновники обрушились с его резкой критикой. С тех пор внедрение «битрубля» было решено отложить на неопределенное время.

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