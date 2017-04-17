Рыночная капитализация криптовалюты биткоин уже превысила объемы денежной массы фиатных валют некоторых стран Европы, Центральной Америки и большинства государств африканского континента. Об этом сообщает издание Cryptocoinsnews.

По данным ресурса coinmarketcap, на сегодняшний момент рыночная капитализация биткоина превышает $19 млрд, а его доля в совокупном объеме криптовалют вплотную приблизилась к 67%.

На этом фоне значительно увеличивается и число почитателей криптовалюты битокоин. Только за последний год количество новых пользователей blockchain.info выросло на 6 млн человек. Клиентская база другого популярного криптокошелька Coinbase составляет почти 6 млн пользователей. Многие приверженцы цифровых валют предпочитают пользоваться такими известными площадками, как Bitfinex, BitFlyer, Poloniex и т.п.

На этой инфографике красным цветом подсвечены государства, население которых меньше, чем общее число активных пользователей биткоин-кошельков по всему миру:

А на этом рисунке выделены страны, где объем денежной массы в нацвалюте уступает сегодняшней рыночной капитализации биткоина:

Данная инфографика наглядно демонстрирует, что рыночная капитализация наиболее популярной криптовалюты превышает объем денежной массы в таких странах, как Беларусь, Боливия, Исландия, Казахстан, Молдавия, Монголия, Нигерия, Сербия, Таиланд, Хорватия и многих других.

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