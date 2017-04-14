Министерство финансов РФ к середине лета представит в правительство доклад по регулированию биткоинов. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Пока готовится доклад в правительство. Наши предложения будут регулировать биткоины как финансовый продукт с точки зрения, в первую очередь, борьбы с отмыванием капиталов, во вторую очередь — защиты прав потребителей финансовых продуктов. То есть точно так же, как регулируются другие сложные финансовые продукты. Поручено Минфину по согласованию с целым рядом других ведомств представить доклад в правительство где-то к середине лета», — сказал Моисеев.

Напомним также, что в феврале 2017 года заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова заявляла, что ЦБ и Минфин в середине года выйдут с предложением по регулированию криптовалюты в РФ. По ее словам, пока в России операции с криптовалютами минимальны, и срочных мер со стороны регулятора не требуется.

Зампред ЦБ также отмечала, что криптовалюта должна быть национальной, только в электронном виде, чтобы граждане имели все гарантии государства по такого вида операциям.

По материалам ТАСС

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