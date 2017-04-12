В России легализуют криптовалюты, а также создадут правовые основы для биржевых торгов биткоином и другими электронными платежными средствами. Соответствующий законопроект готовится рабочей группой при Госдуме с участием ключевых финансовых институтов России.

Как рассказала «Известиям» руководитель рабочей группы по вопросам криптовалюты Элина Сидоренко, у ЦБ, Минфина, Минэкономразвития, Росфинмониторинга и силовых структур нет сомнений в необходимости легализации криптовалют в России.

«В настоящий момент Банк России и заинтересованные ведомства вырабатывают совместную позицию в отношении статуса криптовалют, — заявили в пресс-службе Центробанка. — После этого будут определены подходы к их регулированию и рассмотрены другие вопросы».

По словам Элины Сидоренко, прежде государство стремилось запретить криптовалюты, но сейчас чиновники уверены: этой сфере надо помочь развиваться.

«Мы должны поддержать тех, кто работает с криптовалютой, сделать этот вид деятельности несложным. При этом надо обеспечить безопасность на обменных площадках, — заявила глава рабочей группы. — Важно, чтобы не отмывались преступные доходы, не выводились активы за рубеж. Мы думаем, как создать условия, которые позволят в России активно развиваться биржам криптовалют».

Элина Сидоренко рассказала также, что рабочая группа уже подготовила несколько законопроектов. Но ее участники не договорились об определениях — например, нет единого мнения о том, что такое криптовалюта.

«Хочется понять, к чему ближе криптовалюта по свойствам — к товару, к платежному инструменту или к ценной бумаге. Или это нечто принципиально новое. Когда определимся с сущностью, будет проще работать с законодательством», — пояснила глава рабочей группы.

По ее словам, представители государства хотят услышать мнение экспертного сообщества. 13 апреля в Москве пройдет конференция, посвященная внедрению криптовалют. Главы крупнейших российских компаний смогут высказать мнение о том, что такое криптовалюта, рассказать, для каких целей они ее используют. На конференцию приедет глава шведско-немецкой компании PLC Group AG. Он расскажет о своей криптовалюте, которая обеспечена активами международных компаний.

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