В России хотят узаконить криптовалюты
В России легализуют криптовалюты, а также создадут правовые основы для биржевых торгов биткоином и другими электронными платежными средствами. Соответствующий законопроект готовится рабочей группой при Госдуме с участием ключевых финансовых институтов России.
Как рассказала «Известиям» руководитель рабочей группы по вопросам криптовалюты Элина Сидоренко, у ЦБ, Минфина, Минэкономразвития, Росфинмониторинга и силовых структур нет сомнений в необходимости легализации криптовалют в России.
«В настоящий момент Банк России и заинтересованные ведомства вырабатывают совместную позицию в отношении статуса криптовалют, — заявили в пресс-службе Центробанка. — После этого будут определены подходы к их регулированию и рассмотрены другие вопросы».
По словам Элины Сидоренко, прежде государство стремилось запретить криптовалюты, но сейчас чиновники уверены: этой сфере надо помочь развиваться.
«Мы должны поддержать тех, кто работает с криптовалютой, сделать этот вид деятельности несложным. При этом надо обеспечить безопасность на обменных площадках, — заявила глава рабочей группы. — Важно, чтобы не отмывались преступные доходы, не выводились активы за рубеж. Мы думаем, как создать условия, которые позволят в России активно развиваться биржам криптовалют».
Элина Сидоренко рассказала также, что рабочая группа уже подготовила несколько законопроектов. Но ее участники не договорились об определениях — например, нет единого мнения о том, что такое криптовалюта.
«Хочется понять, к чему ближе криптовалюта по свойствам — к товару, к платежному инструменту или к ценной бумаге. Или это нечто принципиально новое. Когда определимся с сущностью, будет проще работать с законодательством», — пояснила глава рабочей группы.
По ее словам, представители государства хотят услышать мнение экспертного сообщества. 13 апреля в Москве пройдет конференция, посвященная внедрению криптовалют. Главы крупнейших российских компаний смогут высказать мнение о том, что такое криптовалюта, рассказать, для каких целей они ее используют. На конференцию приедет глава шведско-немецкой компании PLC Group AG. Он расскажет о своей криптовалюте, которая обеспечена активами международных компаний.