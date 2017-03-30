С утра 30 марта криптовалюта Litecoin продемонстрировала чудеса стремительного роста цены. За несколько часов курс «цифрового серебра» вырос более чем на 75%, в моменте добравшись до отметки в $7,90 на онлайн-бирже Poloniex.

Как сообщает издание Forklog, последний раз на этом уровне Litecoin торговался в июле 2015 года ($7.76 — 09.07.2015).

Чарли Ли уже успел пошутить в своем твиттере по поводу внезапного взлета цены своего детища, написав, что «технология, привязанная к 4 долларам, несколько несовершенна».

Надо сказать, что около двух недель назад курс Litecoin уже поднимался до уровня в $4.5, но закрепиться на нем не смог и торговался в последнее время немногим выше $4.

По данным Coinmarketcap, на 14:00 (МСК) рыночная капитализация Litecoin оценивалась $296 млн, почти подобравшись по этому показателю к другому популярному альткоину Monero.

Добавим, что в январе 2017 года вышел релиз Litecoin Core v0.13.2, в который был включен целый ряд исправлений и улучшений, в том числе код Segregated Witness.

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