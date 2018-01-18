21-летний хакер из Ростова-на-Дону был членом банды, которая взломала электронную платежную систему PayPal. Об этом сообщает информационный портал «Блокнот Ростова-на-Дону».

По словам источника в правоохранительных органах региона, задержанный молодой человек по имени Михаил создавал программы для преодоления парольной защиты и кражи компьютерной информации. Сведения, которые позволяли снимать деньги, он передавал своим сообщникам, после чего получал процент от похищенной суммы.

«Атакам подверглась популярная система PayPal. Менее чем за полгода ростовчанин получил несколько миллионов рублей», — рассказал источник.

На молодого хакера завели уголовное дело по части второй статьи 273 УК РФ («Создание, распространение и использование вредоносных компьютерных программ»). Подозреваемый полностью признал свою вину и содействовал следствию. Октябрьский суд Ростова-на-Дону назначил ему полтора года лишения свободы условно.

В ходе расследования было установлено, что парень увлекся программированием в 15 лет, после чего он начал разрабатывать полулегальные программы. Через несколько лет на осужденного вышли киберпреступники с предложением сотрудничества.

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