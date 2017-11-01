Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) оценила потери российской экономики от отсутствия законодательного регулирования ICO с начала 2017 года в 18 млрд рублей. Об сообщает RNS со ссылкой на заявление РАКИБ.

Данные ассоциации основаны на параметрах ICO российских резидентов, которые проводились в зарубежных юрисдикциях в течение января-октября. В расчетах не учитывались налоги иностранных юрисдикций, которые российские граждане заплатили за операции обмена криптовалют на классические валюты.

Еще 3,5 млрд рублей не поступили с начала года в федеральный бюджет в качестве налоговых поступлений, отметили в РАКИБ. «Это сравнимо с бюджетом государственной социальной программы», — говорится в сообщении ассоциации.

Напомним, РАКИБ зарегистрирована в Минюсте 13 октября 2017 года как объединение юрлиц под названием «Ассоциация разработчиков и пользователей технологии блокчейн и продуктов, созданных на ее основе, в интересах развития цифровой экономики».

Ассоциация должна объединить участников рынка блокчейн-технологий, владельцев криптовалют, майнеров, а также инвесторов в проекты на базе блокчейна через ICO. В рамках ассоциации будут работать три комитета — по блокчейну, ICO, майнингу. В настоящее время на вступление в РАКИБ подано 1,4 тыс. заявок.

В РАКИБ создан правовой комитет, который консолидирует юридические практики и собирает предложения участников рынка по законодательному обеспечению организации и проведения ICO в российской юрисдикции. Предложения будут направлены в созданный экспертный совет при Госдуме, а также в адрес ЦБ и правительства РФ.

(Всего прочитано 3 раз, из них 1 посещений сегодня)