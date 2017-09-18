Хакеры научились майнить криптовалюту через браузеры россиян

Антивирусная компания ESET обнаружила новый зловред, предназначенный для скрытого майнинга (добычи) криптовалют через пользовательские браузеры. Специалисты присвоили ему имя JS/CoinMiner.A.

На долю активности «майнера» в России, по данным ESET, приходится 65,29% отраженных атак. Также в черный список стран, чьи пользователи стали жертвами вредоносной программы вошли Украина и Беларусь: по 21,95% и 6,49% атак соответственно.

В пресс-релизе антивирусной лаборатории уточняется, что скрипты для майнинга внедряют в популярные сайты с потоковым видео или браузерными играми, где пользователи традиционно проводят много времени. Дополнительная нагрузка от скрипта-майнера прекрасно маскируется под нагрузку на процессор от подобных «тяжелых» сайтов.

Чтобы «поделиться» вычислительной мощностью ПК с мошенниками, пользователю достаточно зайти на сайт со встроенным «майнером». Пока страница открыта в браузере, процессор будет генерировать криптовалюту для злоумышленников.

На данный момент с помощью вредоносного скрипта его создатели генерируют такие альткоины, как Feathercoin, Litecoin и Monero. В отличие от биткоина, для их майнинга не требуется значительных вычислительных мощностей.

Специалисты ESET рекомендует установить блокировщик рекламы или скриптов, а также включить обнаружение потенциально нежелательных приложений в антивирусном продукте. Однако помните, что отключение JavaScript в браузере хоть и защитит от несанкционированного майнинга, но и создаст неудобства при работе со вполне обычными веб-ресурсами.