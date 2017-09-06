Специалисты ESET заявили о новой волне интернет-мошенничества: злоумышленники рассылают фишинговые e-mail от имени Mastercard. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз антивирусной компании.

Для кражи данных мошенники эксплуатируют взломанный сайт правительства Мексики. Письмо начинается с неперсонализированного приветствия, в котором далее говорится о блокировке учетной записи пользователя в платежной системе Mastercard. Восстановить доступ предлагается после перехода по ссылке в тексте письма и дальнейшего заполнения анкеты со всеми данными банковской карты.

«Спам-атака могла бы показаться рядовой, если не одна особенность — фишинговая страница размещена на домене .gob.mx, который принадлежит правительству Мексики. Вероятно, злоумышленники получили доступ к учетной записи администратора домена или использовали уязвимость сервера», — говорится в сообщении.

Об инциденте специалисты ESET уже сообщили в Центр реагирования на компьютерные угрозы Мексики.

В Mastercard заверили, что платежная система не отправляет своим клиентам никаких подобных запросов, призвав к большей бдительности в отношении подобных электронных писем.

(Всего прочитано 2 раз, из них 1 посещений сегодня)