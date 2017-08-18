В минувшую пятницу в центре электронной коммерции Китая, в городе Ханчжоу, открылся первый в своем роде суд, который займется спорами в онлайн-пространстве. Об этом сообщает информагентство Xinhua.

Интернет-суд, физически расположенный в столице провинции Чжэцзян, будет рассматривать претензии граждан к интернет-торговцам, а также дела, связанные с нарушением авторских прав в онлайне.

Все судебные разбирательства будут происходить исключительно во Всемирной паутине. Муниципальный законодательный орган провинции Ханчжоу уже назначил президента, вице-президентов и собственно судей нового органа правосудия.

Согласно последнему отчету Информационного центра интернета КНР, по состоянию на конец июня 2017 г. в Поднебесной насчитывалось около 751 миллиона пользователей Сети и 724 миллиона пользователей мобильного интернета.

Поскольку китайцы все чаще пользуются услугами интернет-магазинов и онлайн-платежами, новое судебное ведомство предоставляет собственную гарантию на обеспечение кибербезопасности, справедливое разрешение онлайн-споров и содействие интеграции Интернета с обществом и экономикой.

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