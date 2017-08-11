Боевики «Исламского государства» (ИГИЛ) использовали площадку eBay и платежную систему PayPal для отправки сообщникам в США денег на организацию терактов. Об этом сообщает WSJ со ссылкой на материалы ФБР.

Было установлено, что денежные средства, предположительно, получал 30-летний гражданин США. По итогам длительного расследования он был арестован более года назад в штате Мэриленд. Подозреваемый Мухаммед Эльшинави, по данным ФБР, был связан с ИГИЛ и получал деньги от террористов через PayPal якобы за продажу принтеров на eBay.

В ФБР уверены, что Эльшинави является лишь одним из многих сторонников ИГИЛ в странах за пределами Сирии и Ирака, которым боевики отправляли деньги по аналогичной схеме. Курировал процесс из Сирии некий высокопоставленный членг ИГИЛ, Сифула Суджан, ныне ликвидированный.

Компания Суджана создала несколько сайтов, через которые якобы закупала принтеры, но вместо этого потратила около $18 тыс. на покупку военного оборудования у некой канадской компании. Также компания приобрела оборудование для отслеживания прослушивающих устройств у одной из американских фирм, говорится в материалах ФБР.

На допросах Эльшинави рассказал, что по инструкциям от террористов, он должен был использовать полученные средства на «операционные расходы», такие как планирование и организация терактов. Всего он получил от террористов $8,7 тыс., причем пять раз он использовал для этого PayPal. Он также заверил, что не планировал использовать эти деньги для совершения терактов, а брал их у «воров».

По данным ФБР, участники подобных схем были также арестованы в Великобритании и Бангладеш.

Представитель eBay сообщил WSJ, что компания «проявляет нулевую толерантность к преступной деятельности, для которой используется система», а представитель PayPal Holdings заявила, что «компания тратит много и ресурсов для предотвращения использования террористами платформы».

Источник: INTERFAX.RU

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