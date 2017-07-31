Российские пользователи криптовалютной биржи BTC-e намерены привлечь юристов, чтобы вернуть средства, арестованные ФБР в ходе расследования дела об отмывании $4 млрд. Обращение размещено в Telegram-канале блокчейн-сообщества России IBCG, сообщает RNS.

«Бороться будем следующим образом: создадим тендер для юристов, для юридических компаний мировых, которые будут защищать наши интересы и будут заниматься возвратом этих средств», — рассказал представитель инициативной группы MaRSe Азамат Фаттахов. С этой целью будет создан смарт-контракт за счет денег клиентов биржи, потерявших средства.

Планируется, что первая встреча инициативной группы для защиты лиц, пострадавших от закрытия ВТС-е, состоится в Москве 4 августа.

Напомним, одна из крупнейших бирж по купле/продаже криптовалют — BTC-e стала недоступна для пользователей 25 июля. Как сообщало агентство Reuters, в тот же день в Греции, с санкции Минюста США, был арестован один из основателей биржи, гражданин РФ Александр Винник по обвинению в отмывании через BTC-e $4 млрд в биткоинах.

Позднее BTC-e разъяснила, что сотрудники ФБР изъяли сетевое оборудование компании из дата-центра, что привело к приостановке работы площадки, а уже через три дня биржа осталась без домена. Сегодня представители BTC-e заявили на форуме bitcointalk.org, что Винник не является сотрудником биржи.

(Всего прочитано 63 раз, из них 30 посещений сегодня)