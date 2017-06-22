Специалисты Сбербанка столкнулись с новым видом хищения наличных денег из банкоматов в России. Чтобы защитить свои устройства самообслуживания кредитная организация будет расширять применение искусственного интеллекта. Об этом на конференции «Актуальные вопросы наличного денежного обращения» сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Мы зафиксировали это впервые, и непросто это было зафиксировать. В принципе зафиксировали с использованием искусственного интеллекта», — сказал Кузнецов.

Механизм хищения денег новым способом следующий. Мошенник вставлял карточку в банкомат, запрашивал определенную сумму, деньги устройством отсчитывались и подавались в купюроприемник. Злоумышленник удерживал карточку в устройстве и вынимал деньги с помощью приспособления в виде крючка. Таким образом, деньги с карты не списывались и сохранялись на карте, а мошенник получал наличные на руки. Банк обнаруживал такое хищение только через несколько дней при инкассации банкомата, пояснил Станислав Кузнецов.

Появился данный вид мошенничества в марте и был распространен в Санкт-Петербурге и Москве. «В стране, к сожалению, данный вид мошенничества продолжает поступательно двигаться», — посетовал зампред Сбербанка.

Кузнецов добавил, что сейчас кредитным организациям не хватает обмена информацией о мошенничестве между собой. Банки получают предупреждения от ЦБ, информируют регулятор о мошенничестве, но между собой на эту тему не общаются. По его словам, Сбербанк готов к широкому применению искусственного интеллекта, в том числе для защиты банкоматов.

Что касается новых технологий, то недавно Сбербанк пробовал доставлять наличные деньги с помощью дронов. На стадии запуска такого проекта расходы банка будут превышать традиционные расходы на обслуживание и перевозку наличных, но в дальнейшем они будут равны или меньше, планируют в банке.

По материалам Интерфакс

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