Платежный сервис QIWI не подтвердил информацию о том, что его пользователи стали жертвами хакеров, похитивших у владельцев смартфонов более 50 млн рублей. Об этом пишет RNS со ссылкой на пресс-службу QIWI.

О том, что жертвами злоумышленников могли стать клиенты Сбербанка, Альфа-банка и QIWI ранее сообщило агентство Reuters.

«Не обладая достаточной информацией о действиях данной преступной группировки, QIWI не может подтвердить, пострадали ли действительно пользователи QIWI-кошелька. В целом за 2016 год от мобильных вирусов сумма ущерба по аккаунтам QIWI-кошелька была на уровне 0,6 млн рублей. Какова доля данной преступной группировки в этих цифрах, пока говорить преждевременно», — сказали в QIWI.

Сегодня МВД РФ заявило о задержании 20 хакеров, которые обвиняются в краже около 50 млн рублей у владельцев смартфонов в России.

«Участники группы использовали вредоносное программное обеспечение, позволяющее получать несанкционированный доступ к смартфонам, работающим под управлением одной из мобильных операционных систем, и при помощи скрытых SMS-команд переводить деньги на заранее подготовленные счета», — говорится в сообщении МВД.

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