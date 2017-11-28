Очередное мероприятие, организованное компанией Advapay «Криптовалюты vs фиатные деньги», было посвящено криптовалютам и blockchain-технологиям.

«Тема интересная и новая, но качественную и достоверную информацию по ней найти тяжело. Государственного регулирования нет, не так просто отличить реальные крипто-проекты от мошенничества. Поэтому мы, по старой традиции Advapay, решили идти от основ и пригласить на вечер тех, кто точно является экспертом в этих вопросах», — отметил основатель Advapay и CEO Canopus IT Максим Иванченко.

Со вступительным словом на мероприятии выступил Юрий Припачкин, президент Российской Ассоциации Криптовалют и Блокчейна (РАКИБ). Также в качестве спикеров были представлены: Павел Салас, BlokchaniConsult; Екатерина Малярова, Law&Trust; Александр Тюльканов, Deloitte Consulting LLC; Максим Белов, SOLA; Айрат Гибадуллин, руководитель ICO генератора Партии Роста.

Все спикеры конференции коснулись вопросов построения бизнеса компаний, работающих с криптовалютами, особенностей их лицензирования и правового регулирования, подготовки к выходу на ICO, а также выбора наиболее подходящей юрисдикции. В своем выступлении Максим Иванченко уделил особое внимание инфраструктурному решению для крипто-провайдеров и сервисов обмена крипто-валют. За последнее время появилось несколько европейских стран, осуществляющих регистрацию таких компаний, что дает возможность работы с криптовалютами при условии их отделения от основных финансовых потоков компаний. По мнению спикера, это дает реальный шанс взаимодействию с банками, платежными учреждениями и поставщиками финансовых услуг, которые на данный момент в этой сфере не работали.

Интересно отметить, что данное мероприятие прошло в новом формате. Организаторы решили отойти от привычного всем формата деловой конференции. В этот раз гости собрались в московском лофте на закрытый легкий ужин. Дискуссии за столами шли как о чисто технических аспектах криптовалют, так и о том, как скоро можно будет расплатиться биткойном, например, за ужин в ресторане. Большинство гостей сошлось во мнении, что это произойдет уже очень скоро.

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