22 июня в северной столице Росии состоится Blockchain & Bitcoin Conference St. Petersburg. Специалисты в области криптовалют и блокчейна обсудят перспективы внедрения технологии распределенного реестра в банковском секторе, а также вопросы нормативно-правового регулирования цифровых валют, сообщает Forklog.

Мероприятие проводится при организационной поддержке компании Smile-Expo в рамках Blockchain & Bitcoin Conference. Это ежегодная конференция, которая проходит в пяти странах, включая Россию, Украину, Эстонию, Чехию и Швецию.

В роли спикеров на мероприятии выступят представители банковской сферы, предприниматели, менеджеры блокчейн-стартапов и эксперты по вопросам регулирования цифровой индустрии. Отдельными блоками в программу мероприятия войдут банковская сессия и дискуссионная панель по юридическим вопросам.

В рамках конференции, в частности, планируется обсудить следующие темы:

— какие банковские процессы успешно переведены на блокчейн?

— появления каких сервисов ожидать в ближайшие пару лет?

— когда в российском законодательстве появятся понятия «криптовалюта» и «блокчейн»?

— как это повлияет на развитие криптоиндустрии?

Параллельно с конференцией пройдет выставка, на которой будут представлены образцы оборудования и ПО для майнинга, криптокошельки, трейдинговые площадки, а также сервисы для краудфандинга.

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