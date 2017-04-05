19 апреля в Москве пройдет уже четвертая по счету конференция, посвященная криптовалютам и технологиям распределенных компьютерных сетей, – Bitcoin Conference Russia.

Мероприятие объединит ведущих мировых специалистов в области блокчейн-технологий. Вместе с российскими банкирами и предпринимателями они обсудят российские и зарубежные блокчейн-проекты в финансах и небанковской сфере.

В рамках конференции будет организована выставка оборудования и программного обеспечения для криптоиндустрии. Это будет самая крупная в Восточной Европе площадка для демонстрации биткоин-кошельков, мобильных приложений и оборудования для майнинга.

Так, всемирно известная технологическая компания с полумиллионной клиентской базой — HashCoins — представит устройства по добыче биткоина и альткоинов, а также ряд сервисов на базе блокчейна.

ПО и оборудование также продемонстрируют поставщики решений для майнинговых ферм — 51ASIC, Giga Watt и BitMoney. Помимо «железа», BitMoney представит мобильное приложение для P2P-обмена криптовалют. Посетители стендов этих компаний узнают об условиях и стоимости сервисного обслуживания, проектировки и постройки производственных мощностей.

Криптокошельки для пользователей презентуют BTC.com и MaRSe.

На площадке будут представлены услуги криптовалютных брокеров Solvena и Bitlish, а также Polybius Bank – передового европейского банка, ориентированного на работу с цифровыми валютами.

По материалам Forklog

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