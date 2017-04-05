Крупнейшая в Восточной Европе выставка криптоиндустрии пройдет в Москве
19 апреля в Москве пройдет уже четвертая по счету конференция, посвященная криптовалютам и технологиям распределенных компьютерных сетей, – Bitcoin Conference Russia.
Мероприятие объединит ведущих мировых специалистов в области блокчейн-технологий. Вместе с российскими банкирами и предпринимателями они обсудят российские и зарубежные блокчейн-проекты в финансах и небанковской сфере.
В рамках конференции будет организована выставка оборудования и программного обеспечения для криптоиндустрии. Это будет самая крупная в Восточной Европе площадка для демонстрации биткоин-кошельков, мобильных приложений и оборудования для майнинга.
Так, всемирно известная технологическая компания с полумиллионной клиентской базой — HashCoins — представит устройства по добыче биткоина и альткоинов, а также ряд сервисов на базе блокчейна.
ПО и оборудование также продемонстрируют поставщики решений для майнинговых ферм — 51ASIC, Giga Watt и BitMoney. Помимо «железа», BitMoney представит мобильное приложение для P2P-обмена криптовалют. Посетители стендов этих компаний узнают об условиях и стоимости сервисного обслуживания, проектировки и постройки производственных мощностей.
Криптокошельки для пользователей презентуют BTC.com и MaRSe.
На площадке будут представлены услуги криптовалютных брокеров Solvena и Bitlish, а также Polybius Bank – передового европейского банка, ориентированного на работу с цифровыми валютами.
По материалам Forklog