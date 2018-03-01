Первое профессиональное агентство по оценке цифровых активов Digital Rating Agency (DigRate) и страховая компания «Центральное страховое общество» (ЦСО) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере страхования частных инвестиций в ICO (первичное размещение монет — Прим.Ред.).

Продукт станет первым в мире страховым пакетом от лицензированной страховой компании для инвесторов в криптовалютные проекты. Суммарный лимит страховых полисов по одному проекту предполагается установить в размере 20 млн. долл. Дополнительную защиту для крупных инвесторов также планируется обеспечить через крупнейших международных перестраховщиков, таких как Munich Re, Hannover Re и Swiss Re.

Страховаться будут инвестиции в проекты, которым DigRate присвоит высший инвестиционный рейтинг A1 и A2. Предположительная стоимость страхового покрытия для проектов с рейтингом А1 будет рассчитываться на уровне 3% от суммы инвестиций, для А2 – 4,5%. Если к указанной в договоре дате токены не будут представлены на биржах или будут стоить дешевле, чем на момент инвестиций, инвестор сможет обменять их на полную сумму возмещения в страховой компании.

Новым страховым продуктом для инвесторов в ICO-проекты можно будет воспользоваться сразу после принятия Правительством РФ закона о регулировании криптовалют и ICO. Программа будет доступна не только для граждан РФ, но и для иностранцев.

«Объем рынка ICO за 2017 год составил более 6 млрд долл. Мы видим, что рынку требуется продукт, с помощью которого инвесторы могли бы застраховать свои инвестиции. Сегодня одной из гарантий для инвесторов выступает рейтинг ICO-проекта, который он получает от рейтингового агентства. Но чтобы захеджировать риски, необходимо страхование. Мы уверены, что программа страхования инвестиций в ICO — это часть создания полноценной финансовой инфраструктуры в крипто-среде, где рейтинги выступают важным индикатором, определяющим допуски к разным финансовым инструментам», — комментирует основатель агентства DigRate Арсений Поярков.

По материалам ПЛАС и DigRate

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