Американский блокчейн-стартап Circle закрывает сделку на приобретение одной из крупнейших в США криптовалютных бирж — Poloniex. По данным издания Fortune, сумма сделки составляет порядка $400 млн.

Компания Circle была основана в 2013 году. Ее подразделение Circle Trade является крупнейшей в США внебиржевой площадкой криптовалютной торговли. В месяц на ней обрабатывается сделок с виртуальными валютами более чем на $2 млрд с минимальным размером транзакции в $250 тысяч.

Финансовую поддержку компании оказывают инвестиционный банк Goldman Sachs, китайский интернет-гигант Baidu и венчурный капиталист Джим Брейер (Jim Breyer). В последнем раунде финансирования, в июне 2016 года, Circle была оценена в $480 млн.

Poloniex, которая на сегодняшний день торгует только парами с криптовалютами (около 70 видов), постоянно нуждалась в способе вывода своих биржевых сборов в фиатные деньги. Часто биржа делала это через Circle Trade.

В последнее время Poloniex сталкивалась с проблемами резкого прироста новых клиентов. Пользователи жаловались на задержки с выводом и пополнением денег, блокировку учетных записей и недоступность службы поддержки.

Есть надежда, что покупка одной из активнейших криптобирж в США превратит Circle в серьезного конкурента таким игрокам, как Coinbase, Bittrex и Kraken.

По материалам Anycoin.news

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