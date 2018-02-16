ООО «Инфовотч групп», главным акционером которого является Наталья Касперская, приобрело 80% ООО «ХэндиСолюшенс», управляющего платежной системой HandyBank. Об этом сообщает РБК со ссылкой на базу данных корпоративной информации СПАРК.

Продавцом доли выступил Сергей Черноморов, председатель правления и акционер банка «Новый символ», который в ноябре 2017 года лишился лицензии ЦБ. Факт сделки подтвердила Наталья Касперская, но сумму сделки не раскрыла.

HandyBank — это межбанковская система для управления счетами и проведения платежей. Клиенты банков, с которыми у HandyBank заключены партнерские соглашения, могут установить одноименное мобильное приложение, привязать к нему карту своего банка или нескольких банков и оплачивать различные услуги, а также делать денежные переводы.

Партнерами системы HandyBank являются более 50 банков. По данным СПАРК, за 2016 год выручка ООО «ХэндиСолюшенс» снизилась на 59%, до 5,4 млн руб., а чистый убыток составил 453 тыс. руб. Расчетным центром платежной системы вплоть до отзыва лицензии был банк «Новый символ». Сейчас, по словам Натальи Касперской, основной расчетный центр — это банк «Открытие».

Основатель и генеральный директор платежной системы Pay-Me Владимир Канин полагает, что стоимость всей компании HandyBank составляет около $5 млн, а значит, покупка 80% компании могла обойтись Касперской примерно в $4 млн. «Установок мобильных приложений у HandyBank совсем немного, около 5–10 тыс. в Google Play и, вероятно, столько же в App Store. Однако компания раньше занималась разработкой мобильных приложений для банков как аутсорсер, у них неплохие технологии. Думаю, Касперская могла купить компанию из-за имеющихся у них технологий, наработок и команды, чтобы быстрее войти в банковский бизнес, не разрабатывать технологии с нуля», — считает Канин.

Надо сказать, что для Натальи Касперской HandyBank не первое приобретение, связанное с банковской индустрией. В сентябре 2017 года она стала владельцем 64% Нэклис-банка через принадлежащий ей офшор Organat Financial limited, следует из данных ЦБ. Это небольшой московский банк, занимающий 296-е место по активам в ренкинге «Интерфакс-ЦЭА».

«Одно из направлений для развития Нэклис-банка — это возможность создать на его базе финтех-платформу, которая оказывала бы услуги другим банкам, например в сфере информационной безопасности или платежей», — сообщила РБК Касперская. HandyBank не единственная платежная система, на которую нацелилась InfoWatch. Компания рассматривает возможность покупки еще как минимум одной платежной системы, но эта сделка пока не закрыта, сообщила Касперская.

Не исключено, что с помощью приобретенной платежной системы InfoWatch может выйти на рынок криптовалют, считает аналитик «Финама» Леонид Делицын. В конце 2017 года ООО «Инфовотч управление активами» (структура группы InfoWatch) подала в Роспатент несколько заявок на регистрацию товарных знаков, среди которых были наименования CasperCoin, CryptoCasper, RussianBit и др. А в ходе открытия учебного центра InfoWatch в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики в январе Касперская заявила, что биткоины являются разработкой спецслужб США, а потому России необходимо разрабатывать собственные криптовалюты.

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