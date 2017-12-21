Европейский депозитный маркетплейс Raisin получил согласие на инвестиции от платежной системы PayPal. Размер инвестиций при этом не раскрывается, сообщает Finextra.

Основанный в 2013 году в Берлине Raisin, закрыл третий раунд финансирования в январе 2017 г на сумму в $30 млн. Таким образом компания заручилась поддержкой инвесторов для охвата новых рынков и выхода за рамки своего традиционного продукта по привлечению сберегательных счетов. Цель — содействие открытию бизнес-депозитов, а также новые инвестиционные возможности.

Raisin также предлагает white-label версию своего продукта для интеграции с банковскими сайтами. Немецкий стартап N26 стал первым, кто предложил общественности данную модель работы в сотрудничестве с Raisin.

«Raisin и PayPal разделяют демократическое видение доступности финансовых услуг. Raisin является первооткрывателем в сфере трансграничных банковских услуг, что определенно делает его предложение уникальным на европейском рынке», — комментирует вице-президент PayPal по потребительским товарам в европейском, ближневосточном и африканском регионах (EMEA), Стивен Тейлор (Stephen Taylor).

Ранее в этом месяце Raisin сообщила, что число ее клиентов выросло до 100 тысяч. Они регулярно пользуются данной платформой для поиска и открытия депозитов: в списке более 40 банков-партнеров из 18 стран Европы.

(Всего прочитано 26 раз, из них 2 посещений сегодня)