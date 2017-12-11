Крупнейший сервис онлайн-кредитования в России компания MoneyMan (входит в ID Finance) выпустила биржевые облигации на 500 млн рублей. Торги прошли 8 декабря, все облигации были куплены в первые минуты благодаря высокому интересу со стороны инвесторов. До этого компания не привлекала облигационные займы.

Как отмечается в пресс-релизе MoneyMan, процентная ставка по первому выпуску облигаций составила 16,5% годовых. Это самая низкая ставка среди компаний в данном сегменте. Срок обращения ценных бумаг составляет 3 года с офертой через год, номинал облигаций — 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена ежеквартальная выплата купонов.

Дебютное размещение состоялось в рамках программы биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей, зарегистрированной 9 ноября «Московской биржей» (MOEX: MOEX). Организатором выпуска выступил «Ренессанс брокер».

«Выход на облигационный рынок — важный этап развития MoneyMan. Это логичный шаг на пути реализации новой стратегии фондирования. Облигации стартапа – высоколиквидный инструмент с достаточно большой доходностью. Мы видим большой интерес со стороны инвесторов, которые готовы вкладываться в один из лучших финтех-проектов в стране. Привлечённые денежные средства пойдут на развитие действующих и внедрение новых проектов в России. К 2020 году мы планируем довести свою долю на рынке России с 22% до 30%. Уверен, облигации компании будут привлекательным инструментом для надежных и выгодных инвестиций», – отметил генеральный директор ID Finance Борис Батин.

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