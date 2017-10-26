Рейтинговое агентство DigitRate провело экспертную оценку проекта BioCoin и присвоило ему рейтинг А2. В классификации агентства это означает умеренно высокую вероятность долгосрочной доходности инвестиций и среднюю чувствительность к конъюнктуре рынка, сообщает anycoin.news.

Международная блокчейн-платформа BioCoin была запущена летом 2017 года с целью привлечения финансовых ресурсов в фермерство и чистое сельское хозяйство. Идеологами проекта выступили создатели небезызвестного фермерского кооператива LavkaLavka, который одним из первых в этом году в России начал принимать к оплате криптовалюту биткоин.

В конце сентября в рамках проекта стартовало pre-ICO криптотокенов BIO (биокоинов), которые, по словам создателей BioCoin, станут первой криптовалютой, интегрирующейся в реальную экономику.

Эксперты DigRate отмечают, что несмотря на проникновение технологии блокчейн в различные секторы экономики и бизнеса, на данный момент у проекта нет прямых конкурентов и он преследует, прежде всего, маркетинговые цели. Подобную систему можно было бы выстроить и без внедрения блокчейн-решений, отмечают в DigRate. Второй этап развития экосистемы BioCoin – создание краудинвестиционной площадки – также может быть проведен без применения блокчейн-решений.

Что касается наличия готового продукта, то, по словам основателей BioCoin, 20 млн биокоинов, ранее выпущенных в продажу, уже используются для совершения транзакций между участниками кооператива LavkaLavka, партнерами проекта и покупателями. Регуляторные риски и методы борьбы с ними (биокоинами — Прим.Ред.) в White Paper проекта не описаны, но наличие соглашений с государственными электронными инвестиционными площадками РТС и «Восход» говорит о соблюдении проектом всех требований текущего законодательства РФ, в чьей юрисдикции организован запуск ICO, считают эксперты.

«Несомненным плюсом BioCoin является его социальная направленность, а также возможность использовать токены BIO сразу же после приобретения. Общественный интерес к проекту действительно велик, к программе лояльности уже присоединилось несколько значимых партнеров. Однако, проведя подробный разбор BioCoin, мы все же определили несколько рисков, влияющих на инвестиционную привлекательность проекта, и обозначили рекомендации по устранению этих недостатков для стабильного существования системы. Команда DigRate напоминает – инвестиции в любой криптоактив являются высокорисковыми», — отметил основатель агентства Digital Rating Agency (DigitRate) Арсений Поярков.

Добавим, что полное юридическое сопровождение проекту BioCoin оказывает Элина Сидоренко, глава межведомственной группы по оценкам рисков оборота криптовалюты при Госдуме РФ, профессор МГИМО.

В листинге популярного ресурса ICOraiting проект BioCoin характеризуется низкой активностью со стороны потенциальных инвесторов или LOW HYPE-SCORE (учитывается медиа-активность проекта на тематических форумах, в соцсетях и онлайн-СМИ), а также умеренным или MEDIUM RISK-RATE (средним) показателем оценки риска проекта с учетом его команды, качества продукта, наличия партнеров и т.п.

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