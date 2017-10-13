Группа Тинькофф Банка объявила о приобретении доли в 55% в компании CloudPayments, инновационном конструкторе платежных решений для интернет-бизнеса. Сделка была закрыта 11 октября 2017 г. Коммерческие условия сделки стороны не раскрывают, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Оставшиеся 45% CloudPayments по-прежнему принадлежат ее основателям (Дмитрию Спиридонову и Константину Яну), а также другим сотрудникам компании. Они продолжат развивать бренд CloudPayments. При этом менеджеры Тинькофф Банка войдут в правление CloudPayment, а Группа Тинькофф Банка вправе выкупить оставшуюся долю в течение двух лет.

В периметр сделки попадают все компании, которые входят в группу CloudPayments: бизнесы в Казахстане и Латвии, а также компания CloudKassir.

Никаких изменений для клиентов и партнеров CloudPayments не планируется: компания продолжит сотрудничать со всеми партнерскими банками-эквайерами на прежних условиях.

В партнерстве с Тинькофф Банком CloudPayments продолжит развивать свою технологическую платформу, усилит направление интернет-эквайринга и услуг для бизнеса, а также предоставит все свои сервисы, технологии и ресурсы для дальнейшего роста компании.

«Мы внимательно следим за рынком и всегда готовы инвестировать в перспективные компании и команды. Мы рады приобрести долю в одной из самых успешных российских компаний на рынке онлайн-платежей. CloudPayments растет высокими темпами, и всего за три года ребята успели занять свою нишу на рынке. Мы объединяем усилия и ресурсы с одной из самых талантливых команд на рынке, чтобы продолжить и дальше наращивать долю рынка в сегменте интернет-платежей и делать еще более удобный сервис для клиентов», — отметил основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков.

«Мы очень рады стать частью самого технологичного банка Тинькофф. Основные технологические и рыночные тренды на мой взгляд — это модернизация платежных сервисов, а также внедрение инновационных технологий, позволяющие диверсифицировать свой бизнес. С Тинькофф Банком мы сумеем быстрее проводить модернизацию инфраструктуры, которая помогает гибко подстраиваться под разнообразные спектры платежных технологий, развивающихся сегодня в мире», — прокомментировал CEO и сооснователь CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

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