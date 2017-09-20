Сегодня исполнилась ровно неделя как Редакция MoneyNews опубликовала материал о, на первый взгляд, «уникальной» поисковой системе BTCSearch, которая платит своим пользователям деньги за каждый поисковой запрос.

Деньги система выплачивает, конечно, виртуальные: за каждый поисковой запрос — 25 сатоши (1 сатоши = 1/10 миллионной части биткоина). Минимум к выводу — 50 тыс. сатоши. Единичные клиенты сервиса сообщают, что выплаты идут (или шли до сих пор) без проблем, но большинство жалуется, что ничего подобного не происходит. Тому подтверждением являются массовые жалобы в Telegram-чате BTCSearch. Полистайте историю чата — узнаете много нового и не очень приятного о BTCSearch.

Прежде всего нужно сказать, что с 14 сентября стартовало т.н. pre-ICO данного «замечательного» поисковика! Согласно предварительным результатам этой «замаскированной аферы» (а как ее иначе назвать? — Прим.Ред.), за 7 дней pre-ICO было реализовано порядка 10% «чудо-токенов» этого «чудо-проекта». При этом бОльшая часть была реализована в первые дни запуска pre-ICO. Статистика открытая и доступна каждому пользователю в режиме онлайн! Куда девать остальные, доступные на сегодня, более 179 тыс. токенов «биткоин-поисковика» по цене $0,5 за оставшиеся 22 дня до окончания pre-ICO — огромнейшая тайна за семью печатями!

Дать комментарии по ситуации, разумеется, отказался тот самый Михаил М., который якобы имеет непосредственное отношение к данному проекту. «Персонаж из BTCSearch» (назовем его просто «модератором чата» — Прим.Ред.) в очередной раз попытался отшутиться в официальном Telegram-канале сервиса, отвечая на вопросы Редакции MoneyNews о практической ценности проекта. Спустя некоторое время он перешел на «ты», назвав главного редактора MoneyNews «убогим», после чего и вовсе забанил его в чате проекта, к слову, состоявшему тогда из 270 человек.

Ну и еще немного фактов, относящихся к «проекту» BTCSearch:

1). Админ группы в Telegram-чате (Михаил М.) пренебрегает нормами русского языка. На его элементарную безграмотность не раз обращали внимание пользователи.

2). Любая попытка уяснить для себя уникальность проекта BTCSearch наталкивалась на явное негодование по поводу происходящего со стороны Михаила М., вне поля адекватных комментариев!

3). С недавнего времени поисковик BTCSearch перестал платить деньги за рекламу в размере 170 сатоши, ссылаясь на огромное число людей, использующих бот-сервисы. А еще Михаил М. заявил, что, согласно их собственной статистике, таких людей (пользующихся ботами -Прим.Ред.) на проекте чуть ли не 80%. А поэтому и им не будут засчитывать сатоши: вместо этого их аккаунты просто заблокирут или, как минимум, сначала приостановят выплаты, а потом еще и забанят!

Вы спросите, а зачем MoneyNews следит за подобного рода «клоунадами»? Ответ очевиден: не попадайтесь на уловки мошенников! Мы вас предупредили — дальше действуйте сами. Ну а мы уже очень скоро напишем на нашем сайте по итогам pre-ICO проекта BTCSearch… И Михаилу.М., очень надеемся, уже будет не до шуток! Призываем пользователей «популярного биткоин-поисковика» оставлять свои комментарии к данному материалу! Вместе выведем мошенников на чистую воду!

(Всего прочитано 46 раз, из них 26 посещений сегодня)