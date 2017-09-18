На просторах интернета появился новый необычный токен под названием Lescoin (LSC). По словам создателей, это первая в своем роде криптовалюта, обеспеченная настоящей древесиной.

18 сентября инвестфонд на базе Ethereum DAO LSC объявил о запуске pre-ICO проекта, в рамках которого планируется привлечь $500 тыс. на разработку смарт-контракта и собственно выпуск токена Lescoin (LSC). Максимальные бонусы в 100% будут доступны на первой неделе предварительного ICO.

Стоимость 1 LSC составляет $50, что дает право инвестору на приобретение 1 кубометра древесины или получение прибыли с его продажи оптовым покупателям из КНР. Заготовка леса и деревообработка будет проводиться на Дальнем Востоке, в непосредственной близости к основному потребителю – Китаю: вблизи ж/д станций Дальнереченск и Лесозаводск.

Согласно дорожной карте проекта, с 30 ноября по 30 декабря 2017 года запланировано уже собственно ICO с минимальной целью в $14,9 млн. Также в декабре будут зарегистрированы юрлица и арендована земля. Январь 2018 года — вывод LSC-токенов на крипто-биржи.

Организаторы обещают, что если ICO не привлечет минимальных инвестиций, то все средства будут возвращены инвесторам, согласно гарантиям по смарт-контрактам. При успешном ICO, через 12 месяцев начнется выкуп токенов по цене $100 за 1 LSC.

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