Платежная система QIWI рассматривает возможность привлечения внешнего финансирования для развития проекта «Совесть» в 2018 году. Об этом на конференц-звонке с аналитиками рассказал финансовый директор группы QIWI Александр Караваев.

Александр Караваев«В 2017 году мы продолжим финансировать проект за счет собственных средств. Что касается финансирования на следующий год, мы пока рассматриваем несколько вариантов — возможно, это будет делаться за счет выпуска облигаций или привлечения синдицированного кредита от банков. У нас есть несколько вариантов, но мы пока не определились, какой будет наиболее приемлемым», — сказал Караваев.

Топ-менеджер QIWI также сообщил, что еще одним вариантом может стать дистрибуция карт «Совесть» через другие банки. Окончательное решение по вопросу дальнейшего финансирования проекта будет принято в следующем году, подытожил Александр Караваев.

Напомним, платежная карта «Совесть» позволяет россиянам приобретать различные товары в рассрочку. О запуске данного направления QIWI объявила в ноябре прошлого года. По итогам II квартала 2017 года объем платежей через «Совесть» составил 313,6 млн рублей.

Источник: RNS

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