QIWI не исключает внешнего финансирования проекта «Совесть»
Платежная система QIWI рассматривает возможность привлечения внешнего финансирования для развития проекта «Совесть» в 2018 году. Об этом на конференц-звонке с аналитиками рассказал финансовый директор группы QIWI Александр Караваев.
«В 2017 году мы продолжим финансировать проект за счет собственных средств. Что касается финансирования на следующий год, мы пока рассматриваем несколько вариантов — возможно, это будет делаться за счет выпуска облигаций или привлечения синдицированного кредита от банков. У нас есть несколько вариантов, но мы пока не определились, какой будет наиболее приемлемым», — сказал Караваев.
Топ-менеджер QIWI также сообщил, что еще одним вариантом может стать дистрибуция карт «Совесть» через другие банки. Окончательное решение по вопросу дальнейшего финансирования проекта будет принято в следующем году, подытожил Александр Караваев.
Напомним, платежная карта «Совесть» позволяет россиянам приобретать различные товары в рассрочку. О запуске данного направления QIWI объявила в ноябре прошлого года. По итогам II квартала 2017 года объем платежей через «Совесть» составил 313,6 млн рублей.
Источник: RNS