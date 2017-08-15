Платежная система QIWI рассматривает возможность привлечения внешнего финансирования для развития проекта «Совесть» в 2018 году. Об этом на конференц-звонке с аналитиками рассказал финансовый директор группы QIWI Александр Караваев.

«В 2017 году мы продолжим финансировать проект за счет собственных средств. Что касается финансирования на следующий год, мы пока рассматриваем несколько вариантов — возможно, это будет делаться за счет выпуска облигаций или привлечения синдицированного кредита от банков. У нас есть несколько вариантов, но мы пока не определились, какой будет наиболее приемлемым», — сказал Караваев.

Топ-менеджер QIWI также сообщил, что еще одним вариантом может стать дистрибуция карт «Совесть» через другие банки. Окончательное решение по вопросу дальнейшего финансирования проекта будет принято в следующем году, подытожил Александр Караваев.

Напомним, платежная карта «Совесть» позволяет россиянам приобретать различные товары в рассрочку. О запуске данного направления QIWI объявила в ноябре прошлого года. По итогам II квартала 2017 года объем платежей через «Совесть» составил 313,6 млн рублей.

Источник: RNS

(Всего прочитано 34 раз, из них 22 посещений сегодня)