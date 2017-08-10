Сооснователь QIWI Сергей Солонин и управляющая компания Target Global создадут венчурный фонд в сфере финансовых технологий. Как сообщают «Ведомости», фонд уже получил название — Target Global Fintech Opportunities Fund (TGFOF).

TGFOF собирается вкладывать деньги в блокчейн-технологии, банковские b2b-сервисы и ПО для автоматизации управления активами. Для этих целей уже привлечено $10 млн, в планах привлечь еще $90 млн. Управлять фондом будут Солонин и партнер Target Global Михаил Лобанов.

Потенциальными получателями денежных средств от TGFOF станут работающие в России стартапы, а также те, кто имеют российских основателей или собираются выйти на российский рынок. По словам Михаила Лобанова, на старте инвестиции в каждый проект составят около $500 тыс. Цель фонда — экспорт таких стартапов за рубеж.

По данным апрельского опроса консалтинговой фирмы PricewaterhouseCoopers (PwC), 88% руководителей крупных финансовых учреждений опасаются угрозы со стороны новых компаний, создающих сервисы для денежных переводов, платежей и управления личными финансами. Согласно прогнозам PwC, в ближайшие 3-5 лет 82% финансовых корпораций усилят сотрудничество со стартапами. В 2016 году в российский финтех было инвестировано $36 млрд.

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