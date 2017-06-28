Международная платежная система Visa на Money 20/20 анонсировала соглашение об инвестировании в шведского провайдера онлайн-платежей Klarna. Объем инвестиций не уточняется, однако стороны намерены развивать и стратегическое партнерство, сообщает ПЛАС.

Klarna является одним из самых быстрорастущих провайдеров платежей онлайн в Европе, обслуживающим 60 миллионов потребителей и 70 тысяч розничных торговцев.

Плановые инвестиции Visa являются частью глобальной стратегии по открытию экосистемы Visa и поддержки широкого круга новых партнеров. Klarna разрабатывает продукты, которые учитывают изменение потребительских предпочтений, обеспечивая гибкость и органичность процесса покупки.

«Klarna доказала свой опыт в области потребительского кредитования и онлайн-покупок, и вместе мы разделяем взгляд на то, как можно сделать сегодняшние процессы онлайн- и мобильной торговли такими же простыми, как и в реальном мире, – отметил Джим МакКарти (Jim McCarthy), исполнительный вице-президент Visa Inc. по инновациям и стратегическому партнерству. – Visa стремится к сотрудничеству с новым поколением партнеров и поставщиков платежных сервисов, чтобы обеспечить безопасную онлайн-торговлю еще большему числу потребителей в Европе. Мы с нетерпением ждем возможности начала более тесного сотрудничества с Klarna, чтобы добиться этой цели».

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