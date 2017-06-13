«Открытие Холдинг» и Otkritie Investments Cyprus Limited объявили намерении направить тендерное предложение о приобретении новых акций российской платежной системы QIWI. Как говорится в сообщении «Открытия», речь идет о не более, чем 24,8 млн акций цене $28 за ценную бумагу.

Таким образом, холдинг готов заплатить за акции QIWI $694,2 млн, передает RNS.

В настоящее время «Открытие Холдинг» и его зарубежная структура Otkritie Investments Cyprus совместно с их аффилированными лицами владеют около 8,85% находящихся в обращении ценных бумаг QIWI.

«Создание дополнительной стоимости на базе высокотехнологичных финансовых сервисов является одним из стратегических приоритетов «Открытия». За последние годы мы добились существенных результатов в развитии собственных финтех-проектов, таких как «Точка», «Рокетбанк», «Открытие Факторинг», и зарекомендовали себя в качестве лидеров по внедрению инновационных технологий, — отметил председатель правления «Открытие Холдинг» Алексей Карахан. — Финтех-рынок расширяется, доля таких проектов в нашем бизнесе неуклонно растет и мы уверены, что этот тренд сохранится. Мы считаем, что это важный для нас шаг – реализация оферты в указанных параметрах будет являться фундаментом для дальнейшего развития финтех-проектов и укрепления наших лидерских позиций в сфере цифровых финансовых технологий нового поколения».

Напомним, акции QIWI торгуются на бирже Nasdaq с 2013 года. По состоянию на 9 июня 2017 года капитализация компании на этой торговой площадке составляет $1,4 млрд. Ее акции также торгуются на Московской бирже.

Платежная сеть QIWI на сегодняшний день включает свыше 17,2 млн виртуальных кошельков и более 162 тыс терминалов и точек приема платежей. С помощью QIWI торговые компании ежемесячно принимают платежи (в денежной и электронной форме) на сумму свыше 70 млрд руб. от более чем 56 млн клиентов в России и странах СНГ.

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