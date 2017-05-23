Компании PayU и Kreditech достигли договоренности о расширении доступа к услугам кредитования на быстрорастущих и развивающихся рынках.

Kreditech, ведущая компания в сфере цифровых потребительских кредитов, закрыла инвестицию в 110 миллионов евро, полученную от международного провайдера платежного сервиса PayU. Знаковое вложение является самой большой инвестицией в акционерный капитал немецкой компании, работающей в области финтеха. В его основе лежат результаты успешной 12-месячной пилотной программы, реализуемой в Польше.

Одним из пунктов сделки Kreditech и PayU является договоренность о международном партнерстве в реализации совместного предложения по POS-кредитованию. Соглашение сочетает значение международного присутствия PayU с уникальностью технологии Kreditech, обеспечивающей инновационные услуги кредитования на испытывающих дефицит в финансировании экономики по всему миру. Компания Kreditech намерена усилить продвижение такого инструмента, как «Кредит-как-услуга» и предоставить свою технологию андеррайтинга и управления кредитами на основе искусственного интеллекта и машинного обучения для мощной 300-тысячной сети продавцов PayU.

Заявление о сделке было опубликовано после успешной реализации пилотной программы под управлением Kreditech и PayU, в которой польским потребителям предлагалось воспользоваться упрощенным доступом к кредитам онлайн в режиме реального времени. По итогам пилотной программы потребителям было выдано кредитов более чем на 10 миллионов евро.

Данное стратегическое инвестирование является частью глобального плана PayU, в котором, опираясь на свой платежный опыт, сервис хочет превратиться в ведущего провайдера финтеха на быстрорастущих рынках. Сегодня PayU занимает прочные позиции в построении платежных систем на растущих рынках, включая Восточную Европу, Индию и Латинскую Америку.

Kreditech может полностью раскрыть свой потенциал и организовать обслуживание на новых территориях благодаря партнерству с PayU. Это соответствует представлениям компании об увеличении за счет технологий финансовой свободы нуждающихся в финансировании рынков. Соглашение позволит розничным торговцам, работающим в условиях высокого роста, но развивающихся рынках предложить своим клиентам новые пути финансирования онлайн-покупок, используя удобную и прозрачную схему с конкурентными процентными ставками.

Как услуга, линия кредитования Kreditech является построенным на API решением, которое позволяет партнерам предлагать своим клиентам индивидуальные потребительские финансовые продукты, работающие на передовых технологиях и андеррайтинге с машинным обучением. Партнеры получают доступ к целой производственной цепи потребительского кредитования Kreditech, включая управление кредитными заявками, кредитным риском, идентификацию клиентов (KYC), электронную подпись, рефинансирование займов, обработку и обслуживание займов.

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