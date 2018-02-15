В салонах мобильного оператора Tele2 появилась возможность отправлять денежные переводы через систему UNIStream. Об этом говорится в пресс-релизе КБ «Юнистрим».

Совершать переводы денег, направлять средства на погашение кредита или оплату патента, а также пополнять счета карт можно уже более чем в 300 салонах связи Tele2 в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Волгоградской и Омской областях. Планируется, что до конца этого года услуги «Юнистрим» будут доступны клиентам Tele2 во всех 65 регионах присутствия мобильного оператора.

Осуществление денежных переводов доступно по России, в Грузию и страны СНГ, а также в Европу и Азию. Для этого достаточно предъявить удостоверяющий личность документ, указать страну и Ф.И.О. получателя перевода. Вся процедура занимает несколько минут, а тарифы начинаются от 0%.

Выдача денег производится в любом пункте обслуживания UNIStream. При этом в Армении, Грузии, Казахстане, Беларуси, Таджикистане и Молдове перевод можно получить в том числе и в национальной валюте.

Добавим также, что Unistream оптимизировала свой интернет-сервис переводов между банковскими картами. Отныне тариф на онлайн-переводы не зависит от платежной системы, выпустившей карту.

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