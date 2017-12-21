Сервис «Золотая Корона – Денежные переводы» объявил о начале сотрудничества с системой денежных переводов из Великобритании — NEC Money Transfer.

Благодаря новому партнеру клиентам «Золотой Короны» (на рынках дальнего зарубежья представлена брендом Кoronapay) стало доступно новое направление денежных переводов – Ирландия. Отправить и получить быстрые денежные переводы без открытия счета теперь можно в пунктах обслуживания NEC Money Transfer, расположенных в городах Дублин и Лимерик.

Кроме расширения географии переводов, сотрудничество с NEC Money Transfer позволит «Золотой Короне» нарастить инфраструктуру в целом ряде стран Европы: Кипр, Италия, Франция, Австрия, Португалия.

Отправка и выдача денежных переводов по системе «Золотая Корона» в офисах NEC Money Transfer осуществляется в евро. Тариф на переводы в Ирландию составляет 1,5%. Также можно воспользоваться специальным предложением «Тариф 0%», действующим для валютных переводов с конвертацией по курсу системы на момент отправки перевода.

Добавим, что в настоящее время инфраструктура обслуживания сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы» насчитывает свыше 50 тысяч пунктов в 32 странах мира.

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