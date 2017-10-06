В 2018 году российский Центробанк представит прототип системы мгновенных платежей между физическими лицами. В дальнейшем переводы в этой системе станут доступны и юрлицам. Об этом рассказала первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в ходе форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2017 в Сочи.

«Второй проект, который мы, как концепцию, утвердили совсем недавно — это создание системы розничных платежей, fast payment. Но мы ее видим дальше и шире, не только для p2p платежей, но также для b2b и b2c при определенных лимитах», — сказала Скоробогатова.

По ее словам, при обсуждении системы участники столкнулись с разногласиями по архитектуре сервиса. «Кто-то из игроков говорил: «Хочу только так как у меня, больше никак»».

«Все-таки мы договорились, что это платформа должна быть с нуля, то есть from scratch… Мы не планируем созданием этой платформы заменить коммерческие банки», — подчеркнула представитель регулятора, указав, что сервис дает всем участникам рынка лучше обслуживать клиентов.

Ольга Скоробогатова также отметила, что активное участие в разработке прототипа такой системы мгновенных платежей принимают команды Альфа-Банка и Тинькофф Банка.

«Мы рассчитываем, что в следующем году, где-то к середине года такой прототип действительно увидим, согласуем его между основными участниками и дальше уже запустим в продакшн», — подытожила зампред ЦБ.

Источник: RNS

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