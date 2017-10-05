Услуги системы денежных переводов «Золотая Корона» в Казахстане стали доступны в режиме онлайн. Возможность переводить деньги с банковских карт любого банка Казахстана предлагается пользователям на сайте koronapay.kz и с помощью мобильного приложения. Партнером онлайн-сервиса стал АТФБанк.

Кроме этого сервис позволяет находить адрес ближайшего пункта обслуживания в широкой партнерской инфраструктуре, а также узнавать актуальный статус отправленного перевода. Получить перевод наличными можно в любом из более чем 49 тыс. пунктов системы «Золотая Корона» в России, странах ближнего и дальнего зарубежья.

«На сегодняшний день на долю «Золотой Короны» в Казахстане приходится наибольший объем как входящих, так и исходящих денежных переводов, — комментирует член правления АО «АТФБанк» Сергей Коваленко. — Отправка перевода с сайта или через мобильное приложение займет всего несколько минут. АТФБанк, в свою очередь, полностью поддерживает работу сервиса в Казахстане и обеспечивает прохождение всех взаиморасчетов по картам, эмитированным казахстанскими банками второго уровня».

Если сумма отправки от 5000 до 10 000 тенге – комиссия составит 100 тенге, от 10 001 до 29 999 тенге – 200 тенге, при отправке от 30 000 тенге – комиссия составит 1% от суммы. Также действует специальное предложение – тариф 0%: комиссия не взимается при условии конвертации валюты по курсу системы.

Напомним, что по данным Национального Банка Республики Казахстан, платежная система «Золотая Корона» является лидером рынка денежных переводов. В период с января по август 2017 года «Золотая Корона» показала годовой прирост на 814,4 млн. тенге (37,6%), до 3,0 млрд. Доля от рынка системы выросла с 14,6% до 23,4%.

«Золотая Корона» работает в Казахстане с 2008 года, партнерская сеть превышает 1,4 тыс. пунктов обслуживания на всей территории республики. Участниками сервиса являются 17 ведущих кредитных организаций страны.

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