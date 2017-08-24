Держатели карт национальной платежной системы «Мир» получили возможность отправлять денежные переводы «Золотая Корона» онлайн на сайте koronapay.com и в мобильных приложениях «Золотая Корона – Денежные переводы» для iOS и Android.

Онлайн-платежи по карте «Мир» защищены технологией MirAccept, которая позволяет пройти полноценную 3D Secure-аутентификацию.

Сервис предоставляет возможность пользователям в режиме онлайн, используя свою банковскую карту, отправлять денежные переводы с последующим получением наличными в широкой партнерской инфраструктуре.

Также владельцам карт «Мир» в онлайн сервисах «Золотой Короны» доступны денежные переводы формата «с карты на карту». Переводы возможны между картами платежных систем Visa, Mastercard и «Мир» любого российского банка. Для отправки перевода достаточно знать только номер карты получателя.

«Мы стараемся постоянно развивать функциональные возможности и доступность нашего сервиса, поэтому реализация приема к оплате онлайн-переводов карт «Мир» является естественным шагом. Для нас очень важно, чтобы у владельцев набирающей популярность национальной карты «Мир» также была возможность пользоваться нашими услугами», — отметила замдиректора сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы» Олеся Федорова.

(Всего прочитано 9 раз, из них 9 посещений сегодня)