9 августа Центробанк отозвал лицензию у банка «Анелик ру». Кредитная организация являлась расчетным центром одной из старейших в России систем денежных переводов — Anelik.

Как говорится в материалах регулятора, с конца 2016 года «Анелик ру» был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций.

Как следствие — приостановила все платежи и система Anelik. Надо сказать, что это одна из первых возникших в РФ систем денежных переводов, имеющая тесные связи с Арменией. Ее расчетный центр был создан в 1990 году на базе московского филиала ереванского банка «Анелик».

Первоначально система Anelik пользовалась большой популярностью: по экспертным оценкам на ее долю приходилось около 15% рынка переводов. Однако уже после кризиса 2008–2009 гг. и смены владельцев Anelik стала терять свои позиции и в последнее время на нее приходилось не более 1,5%.

Теоретически Anelik может возобновить работу, если сможет найти новый расчетный банк. Подобные примеры были: система CONTACT после отзыва лицензии у Русславбанка перешла под контроль QIWI. Однако в большинстве случаев крах расчетных банков приводил и к гибели систем переводов.

По мнению участников рынка, печальный финал Anelik был предсказуемым. В связи с санкциями и регуляторными ограничениями зарабатывать на денежных переводах, не имея больших объемов, становится все труднее. Поэтому, чтобы выжить мелким игрокам приходится втягиваться во всевозможные черные схемы. Ну а крупные банки сами закрывают свои небольшие системы. Так, Райффайзенбанк в свое время отказался от «Быстрой почты».

По материалам «Ъ»

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