В мобильной версии популярного мессенджера Skype запущена возможность отправки денежных средств собеседнику. Новый функционал под названием Send Money появился благодаря интеграции с платежной системой PayPal.

Поддержка денежных переводов заработала в мобильном приложении Skype для iOS- и Android-устройств. Для получения доступа к новой возможности, пользователю потребуется «смахнуть» окно чата вправо и выбрать соответствующую опцию.

При первом использовании Send Money попросит подтвердить свое местоположении, а затем привязать аккаунт PayPal к профилю Skype.

Пока новая функция доступна в 22 странах. России в этом списке пока нет.

По материалам Mosaica

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