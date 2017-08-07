В мобильном Skype заработал функционал денежных переводов
В мобильной версии популярного мессенджера Skype запущена возможность отправки денежных средств собеседнику. Новый функционал под названием Send Money появился благодаря интеграции с платежной системой PayPal.
Поддержка денежных переводов заработала в мобильном приложении Skype для iOS- и Android-устройств. Для получения доступа к новой возможности, пользователю потребуется «смахнуть» окно чата вправо и выбрать соответствующую опцию.
При первом использовании Send Money попросит подтвердить свое местоположении, а затем привязать аккаунт PayPal к профилю Skype.
Пока новая функция доступна в 22 странах. России в этом списке пока нет.
По материалам Mosaica
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