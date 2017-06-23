Социальная сеть «Одноклассники» (ОК) запускает услугу денежных переводов для зарубежных пользователей, в том числе в Россию. Об этом говорится в сообщении компании.

Напомним, что международные переводы внутри соцсети из России в «Одноклассниках» появились в 2016 году. Сейчас российские пользователи могут переводить средства по РФ и еще в 17 стран.

Первой зарубежной страной, откуда можно отправить перевод внутри ОК, стал Казахстан. В дальнейшем планируется запуск сервиса и для пользователей других стран. Пользователи ОК в Казахстане смогут переводить деньги внутри страны, в Россию и еще в 16 стран: Азербайджан, Армению, Белоруссию, Германию, Грузию, Израиль, Италию, Латвию, Литву, Молдавию, Румынию, Узбекистан, Украину, Францию, Чехию и Эстонию. Сервис запущен при поддержке глобальной платежной системы MasterCard и казахстанского банка ForteBank.

Перевести деньги жители Казахстана уже могут в полной и мобильной версиях «Одноклассников», а также с помощью приложений ОК для Android и iOS.

Отправителю необходимо привязать свою банковскую карту к аккаунту в «Одноклассниках», при этом ему не нужно вводить номер карты получателя — для перевода нужно выбрать профиль получателя в соцсети и карту, с которой будут списаны средства, а также ввести сумму перевода. Адресату перевода, который еще не добавил карту, будет предложено это сделать, а тому, у кого таких карт уже несколько — выбрать, на какую из них получить деньги. Если перевод не будет принят в течение трех дней, деньги вернутся на банковскую карту отправителя.

Переводы осуществляются в казахстанских тенге, а при зачислении на карту со счетом в другой валюте конвертация проводится по курсу банка, выпустившего карту получателя перевода. «В наших дальнейших планах – расширять географию сервиса и открыть его для всех наших зарубежных пользователей», — отметил руководитель проекта «Одноклассники» Антон Федчин.

По материалам ОК и ПРАЙМ

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