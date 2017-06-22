Для перевода денег на сторонние карты россиянам достаточно будет знать номер мобильного телефона получателя средств

Россияне вскоре смогут переводить друг другу деньги — причем между разными банками — по номеру мобильного телефона. Для этого номер телефона будет привязываться к определенному номеру карточного счета, а вместо реквизитов карты отправителю нужно будет указать только мобильный телефон. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к Visa и MasterCard. Информацию также подтвердил источник, близкий к Центробанку.

По словам собеседников издания, новая система денежных переводов заработает с 2018 года. Нововведение призвано существенно упростить процесс переводов между физическими лицами. Однако эксперты опасаются, что оно не исключает роста числа ошибочных транзакций и атак хакеров.

Сегодня банки из десяти крупнейших уже предлагают услугу перевода между счетами клиентов по номеру телефона. Однако сделать это со счета, например, в Сбербанке на счет клиента Бинбанка пока нельзя — для такого перевода потребуется заполнять все реквизиты. Притом, что Visa и MasterCard, на которых выпущены абсолютное большинство карт российских банков, планируют сделать такие переводы реальностью.

Источник «Известий», близкий к платежным системам, пояснил, что вопрос замены номера карты номером сотовых телефонов для переводов между гражданами в настоящее время прорабатывают ведущие международные платежные системы. По словам собеседника, новая система переводов денег по номеру мобильного телефона будет действовать в рамках любых каналов дистанционного обслуживания, в том числе интернет- и мобильного банка, банкоматов.

Переводы фактически будут осуществляться по аналогии с современными мессенджерами, где не нужно знать какой-то специальный идентификатор, чтобы пообщаться с человеком.

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