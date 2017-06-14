Платежная система «Золотая Корона» представила рынку сервис денежных переводов на карты китайской платежной системы UnionPay International (UPI). Переводы cash2card осуществляются в рамках сервиса UnionPay MoneyExpress. Первоначально услуга будет доступна в инфраструктуре нескольких федеральных ритейловых сетей, сотрудничающих с «Золотой Короной».

Новый сервис позволит отправителям – физическим лицам осуществлять в торговых сетях операцию пополнения карт UPI, эмитированных китайскими банками – участниками этой платежной системы, подключенными к сервису UnionPay MoneyExpress. Услуга оказывается торговыми сетями от имени РНКО «Платежный Центр», которая является Принципиальным участником платежной системы UnionPay International. Информационное и технологическое обслуживание РНКО «Платежный Центр» при взаимодействии с UPI осуществляет процессинговый центр «Золотая Корона», имеющий официальный статус Third Party Service Provider в платежной системе UnionPay.

Средства для перевода на карту UnionPay принимаются у отправителя в российских рублях, которые конвертируется в доллары США по курсу РНКО «Платежный Центр». Дневной лимит суммы переводов от одного отправителя для пополнения карт UnionPay составляет 5 тысяч долларов США. Отправителями могут быть как резиденты РФ, так и граждане других государств. Комиссия за операции перевода на карты UnionPay не взимается.

Для осуществления операции перевода наличных денег на карты UnionPay отправителю необходимо предъявить кассиру паспорт, а также сообщить номер карты получателя. Отправителю выдается предчек, на котором отображаются следующие данные: номер перевода, замаскированный номер карты UPI, ФИО, вносимая сумма в рублях, сумма в долларах США, сумма в валюте зачисления на карту UPI.

Новый сервис обладает рядом важных преимуществ по сравнению с классическими банковскими переводами в Китай. Во-первых, это скорость: срок зачисления перевода на карту UPI составит нескольких минут, а зачисленные на карту средства будут сразу доступны для использования. Во-вторых, простота оформления перевода: не нужно заполнять сложные формы, как при совершении банковского перевода. Дополнительным гарантом успешности перевода является процедура онлайн-валидации. При совершении операции на стороне платежной системы UnionPay происходит проверка возможности совершения перевода, и в случае положительного решения разрешается прием средств и осуществление финансовой транзакции.

Сотрудничество «Золотой Короны» с платежной системой UnionPay началось в 2011 году. Процессинговый центр «Золотая Корона» одним из первых в России был сертифицирован на эмиссию карт UnionPay, а также на процессинг операций электронной коммерции.

(Всего прочитано 16 раз, из них 3 посещений сегодня)